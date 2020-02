Coronavirus: l'Honved sospende l'allenatore italiano Sannino

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'Honved ha sospeso a titolo precauzionale l'allenatore italiano Giuseppe Sannino e il suo staff. La decisione del club ungherese dopo un viaggio di Sannino in Italia. La motivazione è apparsa sul sito ufficiale del club: "La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo collaboratore Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal coronavirus". "Sono rientrato martedì dall'Italia - ha fatto sapere Sannino - e la società, sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro paese, ha deciso di prendere questa decisione in via precauzionale. Io sto benissimo, quando sono sceso dall'aereo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla". (ANSA).