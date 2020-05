Come ogni giorno Regione Lombardia ha diramato il bollettino regionale riguardante l'emergenza Coronavirus. In particolare, nelle anticipazioni del bollettino uscito pochi minuti fa mancava l'aggiornamento sui deceduti, arrivato ora. Nelle ultime ore - si legge - i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno registrato decessi.