Correa, con l’Atletico pochi gol... ma giocando a centrocampo

Questione di dettagli, gli ultimi, poi Correa potrà vestirsi di rossonero. L’argentino è un attaccante duttile, come piace a Giampaolo. Angel non viene da una buona stagione, non è mai stato titolare e Simeone lo aveva chiaramente messo sul mercato, ma il Milan - scrive La Gazzetta dello Sport - punta molto su di lui proprio per le caratteristiche tecniche: è velocissimo e ha forza, sarà impiegato probabilmente come seconda punta accanto a Piatek. Come detto, i numeri dell’ultima stagione non sono buoni, ma all’Atletico ha sempre fatto l’esterno di centrocampo. Un ruolo non suo. Al Milan Correa avrà modo di riprendere pienamente in mano la sua carriera.