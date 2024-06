Corriere Adriatico - Ancona, palla alla Covisoc. Dubbi sull'arrivo dei soldi

Il Milan guarda da vicino ciò che succede ad Ancona. La squadra marchigiana è in bilico per quanto riguarda l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Se questa non dovesse avvenire, con domanda di iscrizione presentata, il posto spetterebbe di diritto ai rossoneri per la creazione della seconda squadra, under 23. Ieri sera, alle 23.55, come riportato dal Corriere Adriatico, è arrivata in extremis la presentazione della domanda per l'iscrizione, con allegati, teoricamente, i 430mila euro relativi alle mensilità di marzo e aprile oltre ai 350mila per la fideiussione.

Il Corriere Adriatico, però, aggiunge anche che questa mattina e nella giornata di oggi ci sono dei dubbi sulla tracciabilità del bonifico in questione. In altre parole non c'è traccia dei soldi presentati dall'Ancona insieme alla domanda di iscrizione: da capire se sono arrivati senza problemi, respinti dalla banca oppure revocati da chi li ha emessi. Tutto, in ogni caso, come riportato da MilanNews.it (LEGGI QUI) sarà revisionato tra una settimana dalla Covisoc che decreterà la regolarità della presentazione della domanda di iscrizione. Il Milan intanto attende.