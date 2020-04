Corriere della Sera - Pay tv dovranno pagare ultima rata di 300 mln. Si pensa a sconto per 20/21

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono in corso le valutazioni del pagamento dei diritti televisivi per le Pay Tv. Sino a questo momento Sky e Dazn, i broadcaster che trasmettono le partite di Serie A, hanno pagato regolarmente ma manca l'ultima tranche da 300 milioni di euro. Le pay tv, al pari delle società, stanno attraversando un periodo di crisi: devono versare l'ultima tranche perché non erano previste nel contratto penali in caso di mancato svolgimento delle partite. I club, in questo senso, starebbero pensando ad uno sconto per il 20/21 per aiutare le pay tv.