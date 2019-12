Corriere dello Sport - Raiola, non solo Ibra: sul tavolo i rinnovi di Gigio e Bonaventura

Indubbiamente gli ultimi giorni rossoneri sono stati monotematici o meglio Ibratematici, considerata l'importanza di un acquisto come quello dello svedese. Tra i registi dell'operazione non poteva non mancare lui Mino Raiola, plenipotenziario e storico agente dello svedese. Il procuratore italo-olandese, tuttavia, conta nella sua scuderia anche altri giocatori della rosa rossonera come Donnarumma e Bonaventura. Gigio e Jack, due delle recenti colonne rossonere, sono in scadenza e dovranno discutere i loro rinnovi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, questi giorni saranno importanti per discutere i prolungamenti dei due giocatori con Bonaventura che andrà in scadenza a Giugno e con Donnarumma che invece vedrà il suo contratto scadere nel 2021.