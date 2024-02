Corriere Milano - San Siro, per la prossima settimana è atteso un incontro tra Sala, Milan e Inter

A Milano continua a tenere banco la questione del futuro di San Siro, soprattutto dopo la notizia dell'acquisto da parte del Milan dei terreni dell'area San Francesco a San Donato Milanese. Secondo l'edizione milanese del Corriere della Sera, per la prossima settimana è atteso un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, Milan e Inter, durante il quale il primo cittadino vuole conoscere le idee dei due club e capire se c'è interesse alla ristrutturazione del Meazza.

Il quotidiano riporta poi anche le parole di ieri di Sala: "Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni. Il Milan ha acquistato i terreni a San Donato? E' un passo avanti (per il Milan, ndr), ma continuo ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società. Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora. I contatti con le due squadre sono continui. Il Milan è più avanti certamente ma questo lo abbiamo già detto. Però credo che la partita sia ancora aperta".