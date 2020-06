Corriere Milano: "San Siro sanificato. Panchine extralarge. E ammessi solo in 330"

"San Siro sanificato. Panchine extralarge. E ammessi solo in 330" scrive il Corriere Milano in prima pagina, parlando dello stadio di Inter e Milan. Ingressi per 330 persone, panchine allargate con i posti lasciati vuoti dal pubblico, ingressi separati per le due squadre, spogliatoi raddoppiati, plexiglass tra un lettino e l’altro, i soffioni delle docce smontati per permettere il distanziamento. San Siro è pronto per ripartire: domenica in campo l'Inter.