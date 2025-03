Corsa Champions, Bonetti: "Non credo al Milan, con giocatori discontinui e società fragile"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Dario Bonetti è intervenuto sui più caldi temi d'attualità di Serie A, soffermandosi in modo particolare anche su quella che è l'intensissima corsa al quarto posto, che a sorprese vede il Milan esservi rientrato grazie alle vittorie contro Lecce e Como.

Quale giocatore può essere decisivo nella lotta per un posto Champions?

"A parte Dybala che si è infortunato ma che con la qualità fa sempre la differenza, non credo al Milan, con giocatori discontinui e società fragile. Mi auguro che in questa volata Champions la spunti la Roma. Dopo che è arrivato un allenatore saggio come Ranieri, che ha riportato valori nello spogliatoio e risultati. Spero che Dovbyk possa fare la differenza, ma anche Gudmundsson alla Fiorentina".