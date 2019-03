Corsa Champions: inizia il marzo rossonero

Quattro partite di Serie A, nessun doppio impegno e una sosta per le Nazionali. Nel nuovo mese i rossoneri potranno concentrarsi solo sul campionato, lavorando tanto e senza fretta a Milanello; la Coppa Italia, infatti, ritornerà solo ad aprile inoltrato (ritorno della Semifinale).

A marzo la prima gara sarà in programma sabato 2 alle 18.00, a San Siro, quando arriverà il Sassuolo nella 26° giornata. Poi la squadra di Mister Gattuso andrà in trasferta a Verona dove, sabato 9 alle 20.30, affronterà il Chievo al Bentegodi. Due serate importanti, delicate e da non sbagliare per continuare a vincere, macinare punti e confermarsi al quarto posto.

Sarebbe il modo migliore per presentarsi al Derby casalingo, fissato nel posticipo di domenica 17 alle 20.30. Un appuntamento attesissimo da squadra e tifosi, che potrà dire molto in ottica qualificazione in Champions League. Infine, domenica 31 alle 15.00, dopo l'ultima sosta stagionale per le Nazionali, il Diavolo andrà a Marassi per sfidare la Sampdoria e concludere così la metà del girone di ritorno.