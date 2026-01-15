Corsa scudetto, Brambati: "C'è anche il Milan, quindi occhio, che brutto e sornione è lì".
Il Napoli pareggia col Parma, l’Inter vince con il Lecce e questa sera il Milan va a giocare in casa del Como: la lotta scudetto inizia a farsi serrata. Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ne parla così a TMW Radio:
l gol di Pio Esposito è da Scudetto?
"Per me sì, può dare una direzione importante al campionato anche se siamo alla prima di ritorno. Ora gli altri non possono più sbagliare. Poi c'è anche il Milan, quindi occhio, che brutto e sornione è lì".
