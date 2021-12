Corsa scudetto, Pioli: "Avevo pronosticato un campionato equilibrato, dobbiamo restare concentrati"

"Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato, mi aspettavo forse qualche squadra in più mentre al momento i primi quattro posti sembrano essere un po' distaccati. Gli infortuni e le partite europee potrebbe condizionare la corsa. Siamo partiti bene anche quest'anno, dobbiamo tenere alto il livello per tutto l'anno. Non dobbiamo guardare la classifica, abbiamo reagito bene dopo due sconfitte di fila. Dobbiamo restare concentrati e cercare di passare un bel Natale". Queste la parole di Stefano Pioli, nel post partita di Milan-Salernitana, ai microfoni di DAZN ha commentato così la corsa scudetto.