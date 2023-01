MilanNews.it

Dopo il grave infortunio alla spalla per Ballo-Tourè, costretto ad operarsi e stare fermo per oltre un mese, i rossoneri pensano di sostituire il giocatore. Come scrive il Corriere della Sera, il Milan pensa a Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza a giugno con il club portoghese.