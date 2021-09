CorSera - Dopo Dazn, problemi di visione anche su Prime Video

Dopo Dazn, problemi anche per Amazon Prime Video. Come riporta il Corriere della Sera, ieri molti utenti si sono lamentati per le difficoltà nella visione di Juve-Chelsea. Nel mirino soprattutto i colori delle immagini: prima troppo scuri, poi troppo chiari (una luminosità davvero eccessiva), quindi di nuovo scuri. Problemi che lo stesso Piccinini, telecronista della partita, ha ammesso durante la diretta, scusandosi con i telespettatori a nome dell’azienda.