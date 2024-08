CorSera - Fonseca non è (ancora) in discussione, ma c'è già chi reclama Allegri

Tirare le somme a sole due giornate dall'inizio del campionato è piuttosto affrettato, ma il Milan visto contro Torino e Parma preoccupa e non poco la piazza. Paulo Fonseca per il momento non sarebbe comunque (ancora) in discussione, anche se c'è chi avrebbe già iniziato a chiederne l'esonero dopo la disfatta del Tardini di sabato scorso.

In merito a questo discorso, infatti, scrive Il Corriere della Sera che ci sarebbe chi avrebbe reclamato Massimiliano Allegri o addirittura un Pioli-bis, perché in queste prime giornate di campionato il portoghese non si è assolutamente dimostrato essere all'altezza della situazione. Ora sarà compito della dirigenza, ma soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, "difenderlo, anche mediaticamente, alla vigilia di un settembre rosso che mette in calendario il derby verità e l’inizio della Champions".