CorSera - Il Milan ha cambiato Ibra: ora è più maturo, un leader vero

Ibrahimovic ha cambiato il Milan, ma un po’ anche il Milan ha cambiato Zlatan. Come sottolinea il Corriere della Sera, il campione svedese oggi appare sempre più maturo, più consapevole, più autorevole. Un leader vero, capace ora come non mai di mettere se stesso non davanti ma al centro del progetto. Anche senza giocare. Non c’è un suo compagno che non lo riconosca, che non lo ammetta: senza Ibra il Milan non sarebbe tornato a certi livelli. La sua leadership nello spogliatoio è una delle chiavi della rinascita rossonera.