CorSera - Kessie-Barça: al suo agente Atangana circa 10 milioni di commissione

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie con il Milan, si è parlato spesso della commissione per il suo agente Atangana. Il centrocampista ivoriano ha ormai deciso di lasciare il club di via Aldo Rossi a fine stagione e di trasferirsi al Barcellona, il quale, come riporta stamattina il Corriere della Sera, verserà al suo procuratore circa 10 milioni di euro di commissione.