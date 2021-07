CorSera: "L'estate dei difensori pagati a peso d'oro"

L'interessante articolo del Corriere della Sera spiega che la tendenza ormai è chiara sul mercato e Franco Baresi lo aveva previsto un paio di anni fa: i difensori costano sempre di più. Hakimi è uno specialista del ruolo, ma per averlo il PSG ha versato 68 milioni di euro, mentre il Lipsia ne ha messi sul piatto 40 per acquistare Konaté dal Liverpool, che è andato a sostituire Upamecano, passato per 42,5 al Bayern. Sergio Ramos guadagnerà 15 milioni netti al PSG, ma Al-Khelaifi vuole anche Koulibaly, il cui prezzo ammonta a 65 milioni. Varane sta per firmare per il Manchester United con il Real che incasserà 50 milioni di euro. Infine, anche la Serie A si è mossa in modo deciso: la Juventus ha rinnovato il contratto a Giogio Chiellini, mentre il Milan ha riscattato Fikayo Tomori per 28 milioni di euro.