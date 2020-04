CorSera - Litigano tutti, A e giocatori L’UEFA minaccia: finite o niente coppe

"Litigano tutti, Serie A e giocatori. L’Uefa minaccia: finite o niente coppe". Così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva a pagina 43. La Lega non trova l’intesa con l’Aic sugli stipendi, la ripartenza divide i presidenti. Ma non solo: la UEFA minaccia sanzioni per chi agisce come il Belgio (campionato chiuso in anticipo): chi non finisce i campionati rischia l'esclusione dalle Coppe.