CorSera: "Milan a quota zero, Fonseca trovi la chiave giusta"

"Milan a quota zero, Fonseca trovi la chiave giusta": titola così che spiega che in Europa non può bastare giocare bene mezz'ora, come ha fatto il Diavolo a Leverkusen, per portare a casa risultati positivi. In Germania serviva più coraggio e più intraprendenza, qualità che si erano per esempio viste qualche settimana fa nel derby di Milano.

Nonostante gli zero punti in classifica dopo le prime due partite, la situazione del Milan non è assolutamente compromessa visto che ci sono altre sei partite da giocare, di cui cinque assolutamente alla portate dei rossoneri. Il Diavolo deve ripartire dalla mezz'ora finale alla BayArena, toccherà a Fonseca trovare la chiave giusta per vedere una squadra coraggiosa e intraprendente sempre fin dal primo minuto.