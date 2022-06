CorSera - Milan, accordo con Renato Sanches. Ma il PSG offre 30 milioni

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie in casa Milan sul fronte mercato. Come riporta il Corriere della Sera, su Renato Sanches, con cui il Milan ha l'accordo con il giocatore ma non con il club, si è inserito il PSG, pronto ad offire 30 milioni di euro, 12 in più rispetto a quanto il Milan metterebbe sul piatto per il centrocampista portoghese classe '97.