CorSera - Milan, ancora dubbi sul rientro in campo di Ibra: lui punta al derby di Coppa Italia, ma è tutto da vedere

Non ci sono purtroppo ancora certezze su quando Zlatan Ibrahimovic potrà tornare in campo: lo svedese sta smaltendo l'infiammazione al tendine d'Achille, ma difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il match di venerdì contro l'Udinese. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il suo obiettivo è tornare per il derby di Coppa Italia, ma è tutto da vedere.