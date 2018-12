CorSera - Milan, Gattuso a rischio: Wenger il nome che circola di più

Dopo l’eliminazione europea e tre sfide senza reti in campionato, i dirigenti del Milan hanno dato a Gattuso due partite per preservare il posto. La trasferta di Frosinone e la gara interna con la Spal - scrive il Corriere della Sera - sono gli ultimi banchi di prova per il tecnico. Wenger come sostituto è il nome che con più insistenza ha iniziato a circolare nelle ultime ore.