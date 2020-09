CorSera - Milan, in difesa manca qualcosa: Gabbia è ancora acerbo, Duarte è un'incognita a livello fisico

Secondo il Corriere della Sera, la gara di Dublino contro lo Shamrock ha confermato che al Milan manca ancora qualcosa in difesa: in Irlanda, i rossoneri hanno sofferto troppo e quindi serve un rinforzo in quella zona di campo. Kjaer e Romagnoli non possono bastare: Musacchio è ancora out per infortunio, Gabbia è un giovane di belle speranze,ma al momento è ancora acerbo mentre Duarte è un'incognita a livello fisico.