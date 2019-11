Il Milan continua a subire gol, soprattutto nell’ultima mezzora di gara. È però un altro il principale (e più grave) problema: l’attacco non esiste. Come evidenzia il Corriere della Sera, con 11 reti segnate in 12 partite, il reparto offensivo rossonero è il 15esimo del campionato. Un anno fa i gol erano 10 in più. Una crisi che ha molti colpevoli, ma uno più di tutti: Kris Piatek.