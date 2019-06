CorSera - Milan o Roma, Giampaolo non ha dubbi

Tra Maldini e Gazidis c’è sintonia sulla scelta del nuovo allenatore. Come riporta il Corriere della Sera, se Paolo accetta, con lui arriverà con ogni probabilità Marco Giampaolo, che resta avvantaggiato su Simone Inzaghi. L’attuale tecnico della Samp, sotto contratto fino al 2020, convince per l’abilità nel valorizzare i giovani e per la ricerca costante di un calcio propositivo. È già stato avvicinato. E fra Milan e Roma non ha dubbi: Milan.