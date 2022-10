CorSera - Milan, Pioli non sa se potrà contare su Diaz: stamattina provino decisivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, Stefano Pioli non sa ancora se potrà contare questa sera contro la Dinamo Zagabria su Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro. Lo spagnolo è volato ieri pomeriggio in Croazia insieme al resto dei suoi compagni e questa mattina fare un provino decisivo per capire se potrà andare almeno in panchina.