CorSera - Milan, serve un ulteriore step mentale per diventare vincenti

Il Milan è rimasto con la testa al Wanda Metropolitano. Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega che l’impresa con l’Atletico ha tolto energie fisiche e mentali alla squadra di Pioli. La conseguenza è stata la prestazione scarica di tutti col Sassuolo. Questa squadra non era imbattibile prima e non è scarsa adesso - osserva il quotidiano - ma c’è bisogno di un ulteriore step mentale: la continuità, specie dopo un grande risultato, è una dote essenziale per vincere.