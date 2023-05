CorSera - Pioli azzecca le mosse contro la Lazio: prestazione incoraggiante del Milan, ma ora serve continuità

MilanNews.it

Grande prova del Milan contro la Lazio, battendo i biancocelesti per 2-0. Come scrive il Corriere della Sera, i rossoneri hanno fornito una prestazione incoraggiante in attesa della semifinale di Champions contro l'Inter. Lo stesso Pioli azzecca le mosse anti-Lazio: Bennacer trequartista, Krunic a uomo su Milinkvovic-Savic e Tonali su Luis Alberto. E poi c'è Theo, fulminante come nelle giornate migliori. Ma una partita non basta: al Milan, ora, serve continuità e risultati.