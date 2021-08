CorSera: "Prove di Champions, Milan e Real Madrid non si fanno male"

"Prove di Champions, Milan e Real Madrid non si fanno male": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare lo 0-0 di ieri in amichevole tra i rossoneri e i Blancos. Nonostante non ci siano state reti, per Stefano Pioli e per Carlo Ancelotti sono arrivate buone indicazioni dalle rispettive squadre. Da segnale il rigore parato da Mike Maignan a Bale nel primo tempo.