CorSera: "Scudetto, in 4 vogliono provarci per la prima volta in A"

Quattro allenatori per uno scudetto. In Serie A le prime tre sono divise da 2 punti, mentre l'Atalanta quarta insegue a 5 lunghezze. Tutto è aperto, difficile da pronosticare perché raramente la lotta al vertice è stata così affollata e le iscritte alla corsa sono guidate da allenatori che lo scudetto, almeno in Italia, non lo hanno mai vinto. Una battaglia inedita quella tra Spalletti, Pioli, Inzaghi e Gasperini, un motivo di interesse in più. Da qui a Natale ci saranno 4 giornate tutte d'un fiato dove serviranno pazienza, attenzione, un briciolo di fortuna e mantenere i nervi saldi. Soltanto così si diventerà campioni d'inverno. A riportarlo è il Corriere della Sera.