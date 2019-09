CorSera - SuperChampions, il contrattacco delle leghe europee

Parte il contrattacco delle leghe europee al progetto della SuperChampions ideato dall’Eca e appoggiato dall’Uefa. Come riporta il Corriere della Sera, l’European Leagues, che rappresenta oltre 950 club di 29 Paesi, ha lanciato le sue proposte per la riforma delle coppe dopo il 2024. È stato ribadito un no secco al progetto di assicurare, a prescindere dal piazzamento in campionato, un posto a 24 squadre su 32 partecipanti alla Champions League. Bocciata anche la riforma dei gironi (dagli attuali 8 a 4). Tre i punti: proteggere i tornei nazionali, aumentare la partecipazione alle coppe europee e avere una più equa distribuzione delle risorse. Le leghe vogliono che almeno 49 dei 55 Paesi membri dell’Uefa siano rappresentati nelle coppe e chiedono di cancellare il ranking storico.