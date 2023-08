CorSera: "Trofeo Berlusconi, Monza-Milan nel ricordo di Silvio"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Trofeo Berlusconi, Monza-Milan nel ricordo di Silvio". Stasera nella città brianzola andrà in scena la prima amichevole in ricordo di Silvio Berlusconi, ex presidente delle due squadre scomparso qualche settimana fa. Lo U-Power Stadium di Monza sarà tutto esaurito per il match tra la formazione di Palladino e quella di Pioli.