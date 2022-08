CorSera - Verso Milan-Udinese: Krunic è in vantaggio su Pobega per giocare al fianco di Bennacer

MilanNews.it

Con Sandro Tonali out per un problema muscolare ai flessori, sabato contro l'Udinese, match valido per la prima giornata di Serie A, Stefano Pioli dovrà scegliere chi lo sostituirà tra Rade Krunic e Tommaso Pobega: secondo il Corriere della Sera, al momento il bosniaco è in vantaggio sul giovane centrocampista italiano per partire dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Ismael Bennacer.