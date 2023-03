CorSport - Con Ibra ci sarà un colloquio a fine anno per decidere sul futuro

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non è ancora chiaro quale potrà essere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Al momento si può essere grati che dopo così tante operazioni al ginocchio e a più di 41 anni il fuoriclasse svedese sia tornato a giocare e segnare per provare a dare il suo contributo nello spogliatoio rossonero, come nelle stagioni passate. Tutti i discorsi su quello che sarà sono rimandati a fine stagione quando sicuramente ci sarà un colloquio tra giocatore e dirigenza per capire quale sentiero imboccare. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.