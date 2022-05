CorSport - Invasione a Reggio Emilia: 18mila rossoneri per la sfida scudetto

MilanNews.it

© foto di Simone Lorini

Saranno presenti oltre 18mila tifosi rossoneri a Reggio Emilia per la sfida scudetto delle 18. Come scrive il Corriere dello Sport, inoltre, un fiume di persone circonderà il Mapei Stadium. Nell'ambiente rossonero c'è voglia di tornare a vincere, per questo i tifosi rossoneri vogliono sostenere la squadra nell'ultimo ostacolo stagionale.