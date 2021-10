CorSport - L'influenza ferma Kessie: centrocampo rossonero depotenziato

Il Milan continua a perdere pezzi. L'ultimo a fermarsi è Franck Kessie, bloccato da una forte influenza. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’assenza dell’ivoriano depotenzia il centrocampo rossonero. A Bologna il reparto sarà quindi sorretto da Bennacer e Tonali, di nuovo insieme dopo la non brillante prova offerta contro il Porto. Fuori pure Rebic, il quale sente ancora dolore alla caviglia: Pioli spera di recuperare il croato per Milan-Torino.