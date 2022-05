CorSport - Milan, Florenzi recuperato per la panchina contro l'Hellas

MilanNews.it

Negli ultimi due giorni Alessandro Florenzi, reduce da un'operazione al menisco datata 4 aprile che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese, è tornato a lavorare stabilmente in gruppo. Il laterale romano sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli per le ultime tre gare di campionato, proprio a partire dalla trasferta di domani sera a Verona, dove Florenzi dovrebbe partire dalla panchina. Inizierà come riserva anche Zlatan Ibrahimovic, pronto a dare il suo contributo a gara in corso come accaduto con Lazio e Fiorentina.