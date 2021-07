CorSport - Milan, in agenda i rinnovi di Kjaer e Kessie

Nell'agenda di Maldini e Massara, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono pure i rinnovi di Kjaer e Kessie, entrambi in scadenza nel 2022. Per il difensore danese ci sarà presto un contatto (si parla di una proposta di due anni), mentre per l’ivoriano c’è il pericolo che le big europee possano tentarlo. Il Milan ha offerto un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione e, probabilmente, si aspetterà il ritorno di Kessie dall’Olimpiade per l’accelerata decisiva.