CorSport - Roma-Milan, 4 gravi errori di Maresca: c'era fallo su Krunic prima del secondo giallo a Theo, manca il rosso a Veretout

L'arbitraggio di Fabio Maresca durante Roma-Milan non è piaciuta affatto al designatore Rocchi che fermerà a lungo il fischietto di Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, sono stati troppi gli errori commessi dal direttore di gara: innanzitutto, Maresca ha sbagliato la gestione generale della sfida, fischiando troppo ed estraendo troppi cartellini gialli. Per quanto riguarda i singoli episodi, invece, l'arbitro napoletano ha sbagliato a non ascoltare il VAR in occasione del rigore su Ibrahimovic, prima del secondo giallo a Theo Hernandez c'era un evidente fallo su Krunic e al 96' poteva starci anche il rosso per il bruttissimo intervento di Veretout su Tonali. Sul contatto in area Kjaer-Pellegrini, infine, c'è da segnale anche l'errore del VAR che non lo ha richiamato per riguardare l'episodio.