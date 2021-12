CorSport - Romagnoli valuta l’offerta del Milan ma si guarda anche intorno

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui accordo con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. L’offerta al ribasso per il capitano è sul tavolo da qualche settimana: i dirigenti di via Aldo Rossi sono disposti ad arrivare fino a 3 milioni più bonus per Romagnoli, il quale, nel frattempo, oltre a valutare la proposta rossonera, si sta guardando attorno a caccia di opportunità. Essendo in scadenza, a inizio 2022 avrebbe facoltà di firmare con un altro club senza nessun vincolo.