Corvino: "Milenkovic ha mercato. Castrovilli? Investimento a lungo termine"

L'ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino, è tornato a parlare di Fiorentina a Radio Musica Television: "Milenkovic e Pezzella sono figli del mio secondo ciclo fiorentino, in cui si puntava sui giovani prospetti affiancati da alcuni giocatori d'esperienza. Tutti e due hanno mercato, per Milenkovic avevamo rifiutato una grande offerta da una squadra top della Premier, quindi non mi stupisce che il Napoli sia interessato". Poi su Castrovilli: "Il suo acquisto fu un investimento a lungo termine, ci costò un milione e metà del cartellino di Petriccione. In futuro potrà fare molto bene".