Cosa puoi imparare da Giroud? Jovic: "Sono sicuro che ogni giorno potrò imparare qualcosa da lui"

vedi letture

Cosa puoi imparare da Giroud? Così Luka Jovic ha risposto alla seguente domanda nella conferenza stampa di presentazione: "Giroud è un grande giocatore, è il miglior cannoniere della Francia ed ha giocato in grandi club, avendo sempre grande successo. Sono sicuro che ogni giorno potrò imparare qualcosa da lui e mi impegnerò per farlo, in modo da sostituirlo quando sarà necessario nel modo migliore possibile".