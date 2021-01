Cosmi: "Non si può aspettare un errore di Ibra per aizzargli tutto contro"

Serse Cosmi, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulla cavalleria rusticana del derby: "Ibrahimovic, al di là dell'atteggiamento, è un adorabile ragazzo. Si è creato attorno a lui un certo parere e lui lo cavalca, ma è molto intelligente. Ha chiesto scusa per l'espulsione, non si può aspettare che faccia un errore per aizzargli contro tutto. Ha dato una mentalità che ti permette di fare punti a lungo. Sa benissimo di aver fatto un errore, sarà ancora più a disposizione di allenatore e compagni. Spesso mi addormento prima del novantesimo in queste partite, invece martedì ho assistito ad una partita come se ci fosse il pubblico, un barlume di calcio vero ancora c'è".