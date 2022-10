MilanNews.it

Billy Costacurta, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Fa bene Pioli ad esaltare la forza della sua squadra. Credo che la partita di ieri fosse più difficile di ciò che è apparsa, per merito del Milan. Non ha fatto errori, crea tanto: è un vantaggio questo per il Milan".