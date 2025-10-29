Costacurta dopo Atalanta-Milan: "Leao e Gimenez molto negativi"

Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così di Rafa Leao e Santi Gimenez dopo Atalanta-Milan: “Oggi molto negativi entrambi. Gimenez finora aveva un campionato buono senza segnare, creando i presupposti per giocare.

Oggi devo dire male, perché non è riuscito a tenere palla, a essere una sponda per i compagni. E anche Leao devo dire che ha fatto la stessa prestazione: molto deludenti tutti e due. Tant’è che, quando sono usciti entrambi, il Milan è diventato una squadra".