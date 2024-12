Costacurta è con Fonseca: "Mi sembra essere quello che si sta impegnando più di tutti per uscire da questa situazione"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex Milan Alessandro Costacurta ha detto la sua sul momento che sta vivendo il club rossonero e delle scelte di formazione di Paulo Fonseca contro il Genoa, partita finita in partià e che ha fatto partire una rumorosissima contestazione da parte del tifo rossonero:

"Io credo che Fonseca da qualche partita le stia provando proprio tutte. Se posso aggiungere una mia opinione personale mi sembra essere quello che si sta impegnando più di tutti per uscire da questa situazione. È chiaro che alcune volte fa delle scelte, ma credo che siano scelte nate qualche partita prima. In realtà questa è una squadra che fa fatica a fare gruppo. Perché poi noi ci aggrappiamo alla tattica, alla tecnica, ma in realtà il calcio è quasi una filosofia, dove per convincere, per emozionare, servono dei valori. E secondo me questo non è un gruppo non ne ha tanti di quei valori, che sono la modestia, l'altruismo, la passione, l'aiuto reciproco. Questa è una squadra che fa un po' fatica ad assemblare questi valori, e credo che poi ci siano anche dei valori tecnici ma soprattutto caratteriali. Io vado sempre a finire sotto l'aspetto caratteriale".