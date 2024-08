Costacurta: "Il Milan non partiva favorito dopo lo scudetto: lo aveva perso l'Inter"

Mancano appena quattro giorni all'inizio del nuovo campionato del Milan: i rossoneri sabato 17, alle 20.45 presso lo stadio di San Siro, ospiteranno il Torino nella prima giornata di Serie A 2024/2025. In vista della riapertura delle danze, questa mattina sulle colonne di Tuttosport è stata pubblicata un'intervista ad Alessandro "Billy" Costacurta, ex bandiera rossonera, che ha parlato in generale delle big del campionato e non solo, offrendo il suo punto di vista anche sulla squadra di Fonseca.

Inzaghi ha citato le difficoltà avute da Milan e Napoli dopo aver vinto il campionato...

"Di certo non credo che l’Inter possa ripetere il cammino dell’anno scorso, ma ora non è che sia diventata una regola il fatto che chi ha lo scudetto sul petto l’anno dopo faccia male. Tra l’altro Milan e Napoli non partivano come favorite dopo aver vinto il campionato: il Milan perché l’anno prima lo scudetto l’aveva perso l’Inter, mentre il Napoli aveva perso Spalletti che era stato un po’ l’artefice di quel miracolo. Io piuttosto credo che l’Inter sia la più forte da tre-quattro anni e dovrebbe sorprenderci non che abbia vinto l’ultimo scudetto, ma che ne abbia persi un paio".