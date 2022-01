Costacurta: "Il Milan per vent'anni è stato tra i più forti al mondo, ci sentivamo superiori"

Billy Costacurta è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il proprio milanismo ma anche la rivalità vissuta con l'Inter: “Io fino a 14 ero tifoso del Varese arrivando da quella provincia. Sono arrivato al Milan non nel momento migliore della sua storia ma siamo praticamente diventati una delle squadre iconiche di quel periodo. Per vent’anni siamo state una delle squadre più forti al mondo, ci sentivamo superiori. Credo che il fatto di essere più convincenti in Europa ci portasse ad essere un po’ troppo presuntuosi. A Milano la rivalità è stata sempre vissuta in una certa maniera, diversa dalle altre città. Gli interisti erano degli avversari e non dei nemici”.