Costacurta: "Kalulu è uno dei giocatori del Milan cresciuti di più in questi due anni"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky nel post-partita di Milan-Empoli, ha commentato così la vittoria rossonera arrivata grazie ad un gol di Kalulu: "Kalulu è uno dei giocatori del Milan cresciuti di più. E' il simbolo del Milan che è cresciuto tanto in questi due anni. Nel secondo tempo il Milan era troppo lungo, tra difesa e centrocampo c'era troppo spazio. Per questo non ha fatto bene nella ripresa contro l'Empoli".